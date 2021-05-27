У Лондоні відкрився перший в світі небесний басейн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Прозорий і повністю відкритий підвісний басейн на висоті 35 метрів над землею збудували між двома житловими будинками в діловому районі Лондона. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Це найбільший окремий акриловий басейн в світі.
Глибина басейну становить 3 метри, а вага однієї води становить близько 375 тонн.
Довжина басейну - 25 метрів. Він зроблений з надміцного акрилу.
Конструкція отримала назву Embassy Gardens Sky Pool. Він був виготовлений в Колорадо (США). Басейн стане частиною нового проекту EcoWorld Ballymore Embassy Gardens, який також буде включати бари, ресторани і магазини.
Бачити небесний басейн з боку можуть всі бажаючі, а ось поплавати в прозорому басейні матимуть задоволення тільки жителі будинків і їх гості.
Відкриється басейн вже в червні цього року.