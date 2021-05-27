У Лондоні відкрився перший в світі небесний басейн

Деталі

Це найбільший окремий акриловий басейн в світі.

Глибина басейну становить 3 метри, а вага однієї води становить близько 375 тонн.

Довжина басейну - 25 метрів. Він зроблений з надміцного акрилу.

Конструкція отримала назву Embassy Gardens Sky Pool. Він був виготовлений в Колорадо (США). Басейн стане частиною нового проекту EcoWorld Ballymore Embassy Gardens, який також буде включати бари, ресторани і магазини.

Бачити небесний басейн з боку можуть всі бажаючі, а ось поплавати в прозорому басейні матимуть задоволення тільки жителі будинків і їх гості.

Відкриється басейн вже в червні цього року.