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В Лондоне открылся первый в мире небесный бассейн

Киев • УНН

 • 27250 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Прозрачный и полностью открытый подвесной бассейн на высоте 35 метров над землей построили между двумя жилыми домами в деловом районе Лондона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

В Лондоне открылся первый в мире небесный бассейн

Детали

Это самый большой отдельный акриловый бассейн в мире.

Глубина бассейна составляет 3 метра, а вес одной воды составляет около 375 тонн.

Длина бассейна - 25 метров. Он сделан из сверхпрочного акрила.

Конструкция получила название Embassy Gardens Sky Pool. Он был изготовлен в Колорадо (США). Бассейн станет частью нового проекта EcoWorld Ballymore Embassy Gardens, который также будет включать бары, рестораны и магазины.

Видеть небесный бассейн со стороны могут все желающие, а вот поплавать в прозрачном бассейне смогут только жители домов и их гости.

Откроется бассейн уже в июне этого года.

Украинские Национальные Новости

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