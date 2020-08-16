У Лондоні помер онук Назарбаєва

Причина смерті з'ясовується. Попередньо - зупинка серця. Інші подробиці поки не відомі.

Через 10 днів Айсултану виповнилося б 30 років.

Айсултан Назарбаєв - онук Нурсултана Назарбаєва, екс-президента Казахстану.

Народився 26 серпня 1990 року в родині старшої дочки президента Казахстану Дариги Назарбаєвої і Рахата Алієва.

Навчався в "Міжнародному коледжі безперервної освіти" в Астані, а також в школі-пансіоні "Американська міжнародна школа" в Австрії. У 2010 році закінчив британську Королівську військову академію в Сандхерсті. У 2012 році почав працювати в Головному розвідувальному управлінні Міноборони Казахстану, де прослужив рік.

Почав займатися футболом в клубі "Адміра Ваккер" під час служби батька послом в Австрії. У 2006 році провів два матчі в першій лізі Казахстану за столичний "Рахат", в 2007 році був у складі ФК "Залізничник" Алма-Ата. Брав участь у відбірковому турнірі до юнацького чемпіонату Європи з футболу 2006. Деякий час пробував грати в британському "Портсмуті".