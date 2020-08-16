В Лондоне скончался внук Назарбаева

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85865 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102379 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127446 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107731 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127837 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101363 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102164 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
В Лондоне скончался внук Назарбаева

В Лондоне скончался внук Назарбаева

Киев  •  УНН

 • 20612 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Сегодня ночью в Лондоне скончался Айсултан Назарбаев – внук бывшего президента Казахстана, сообщает УНН со ссылкой на zakon.kz.

Причина смерти выясняется. Предварительно - остановка сердца. Другие подробности пока не известны.

Через 10 дней Айсултану исполнилось бы 30 лет.

Айсултан Назарбаев - внук Нурсултана Назарбаева, экс-президента Казахстана.

Родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.
Учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, а также в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.

Начал заниматься футболом в клубе "Адмира Ваккер" во время службы отца послом в Австрии. В 2006 году провел два матча в первой лиге Казахстана за столичный "Рахат", в 2007 году был в составе ФК "Железнодорожник" Алма-Ата. Принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу 2006. Некоторое время пробовал играть в британском "Портсмуте".

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