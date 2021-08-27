У Лондоні чоловік наколював продукти у супермаркетах невідомою речовиною: його затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У британській столиці - Лондоні - чоловік вколював у продукти у супермаркетах невідому речовину, його затримала поліція. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані лондонської поліції.
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"Поліція затримала чоловіка в районі Гаммерсміт і Фулем за підозрою в псуванні товарів з наміром заподіяти суспільну шкоду або налякати після того, як в продукти харчування в супермаркетах встромляли голки", - повідомили у поліції.
Деталі
Повідомляється, що чоловік зайшов в три супермаркети і ввів в їжу кілька голок.
За попередніми даними, продуктами харчування, які стали ціллю зловмисника, були перероблене м'ясо і продукти, придатні для використання у мікрохвильовій печі. Наразі невідомо, скільки товарів було зіпсовано і чому.
Наразі чоловіка затримано і взято під варту. Триває розслідування.
Супермаркети закрилися. Правоохоронці попросили людей, які купували там продукти, викинути покупки.
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