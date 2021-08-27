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У Лондоні чоловік наколював продукти у супермаркетах невідомою речовиною: його затримали

Київ • УНН

 • 25438 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. У британській столиці - Лондоні - чоловік вколював у продукти у супермаркетах невідому речовину, його затримала поліція. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані лондонської поліції.

Цитата:

"Поліція затримала чоловіка в районі Гаммерсміт і Фулем за підозрою в псуванні товарів з наміром заподіяти суспільну шкоду або налякати після того, як в продукти харчування в супермаркетах встромляли голки", - повідомили у поліції.

Деталі

Повідомляється, що чоловік зайшов в три супермаркети і ввів в їжу кілька голок.

За попередніми даними, продуктами харчування, які стали ціллю зловмисника, були перероблене м'ясо і продукти, придатні для використання у мікрохвильовій печі. Наразі невідомо, скільки товарів було зіпсовано і чому.

Наразі чоловіка затримано і взято під варту. Триває розслідування.

Супермаркети закрилися. Правоохоронці попросили людей, які купували там продукти, викинути покупки.

Додамо

Раніше британська поліція затримала пару, яка прокралася у Віндзорський замок.

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