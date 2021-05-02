Поліція Британії оголосила, що затримала пару, яка прокралася у Віндзорський замок

Деталі

“29-річна жінка і 31-річний чоловік, обидва з Лондона, були заарештовані за підозрою в знаходженні на закритій території. Згодом в рамках розслідування вони були відпущені”, — наводить ЗМІ заяву правоохоронців. Відзначається, що підозрювані були помічені в Великому Віндзорському парку недалеко від резиденції Роял-лодж, де проживає син королеви принц Ендрю.

Це вже другий за останні тижні інцидент з проникненням на приватну територію поруч з Роял-лодж. 19 квітня, за інформацією газети The Sun, невідома жінка, представившись подругою розведеного принца Ендрю, зайшла всередину будинку і провела в ньому близько 20 хвилин до приїзду поліції. Видання зазначило, вона заявила персоналу, що прийшла пообідати з герцогом Йоркським і навіть переконала службу охорони заплатити за таксі, яке доставило її до резиденції.

Контекст

Єлизавета II перебуває в Віндзорі в оточенні обмеженого кола осіб з листопада 2020 року після введення в Англії суворих обмежень на фоні поширення коронавірусу. У Віндзорському замку, розташованому приблизно в 40 км від Лондона в графстві Беркшир, монарх і її чоловік герцог Единбурзький Філіп відзначили 73-ту річницю свого весілля і Різдво в кінці минулого року. На території цієї резиденції 17 квітня пройшли похорони принца Філіпа, який помер у віці 99 років.