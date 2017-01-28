У "ЛНР" заявили, що блокування залізниці ветераними АТО загрожує катастрофою в Луганській області
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Блокування вантажного залізничного сполучення на Донбасі може привести до економічної катастрофи не тільки у самопроголошеній Луганській Народній Республіці, а й в Луганській області. Про це заявив на брифінгу так званий представник "оборонного відомства ЛНР" Андрій Марочко, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Дії цих "горе-вояк" можуть привести до економічної катастрофи не тільки в ЛНР, а й решти Луганській області, на території якої розташовуються електростанції, робота яких залежить від поставок вугілля з республіки", - заявив А.Марочко.
На його думку, цей факт також в черговий раз підтверджує, "нездатність київського уряду контролювати націоналістичні збройні формування, які воюють на Донбасі на стороні України".
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали блокаду залізниці Луганськ-Лисичанськ-Попасна.
Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.
Як повідомялв УНН, вантажний потяг, який намагався протаранити блокпост з ветеранами АТО на залізниці Луганськ-Попасна, був зупинений активістами.