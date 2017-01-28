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У "ЛНР" заявили, що блокування залізниці ветераними АТО загрожує катастрофою в Луганській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Блокування вантажного залізничного сполучення на Донбасі може привести до економічної катастрофи не тільки у самопроголошеній Луганській Народній Республіці, а й в Луганській області. Про це заявив на брифінгу так званий представник "оборонного відомства ЛНР" Андрій Марочко, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

"Дії цих "горе-вояк" можуть привести до економічної катастрофи не тільки в ЛНР, а й решти Луганській області, на території якої розташовуються електростанції, робота яких залежить від поставок вугілля з республіки", - заявив А.Марочко.

На його думку, цей факт також в черговий раз підтверджує, "нездатність київського уряду контролювати націоналістичні збройні формування, які воюють на Донбасі на стороні України".

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали блокаду залізниці Луганськ-Лисичанськ-Попасна.

Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.

Як повідомялв УНН, вантажний потяг, який намагався протаранити блокпост з ветеранами АТО на залізниці Луганськ-Попасна, був зупинений активістами.

Українські Національні Новини

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