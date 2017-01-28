В "ЛНР" заявили, что блокирование железной дороги ветеранами АТО грозит катастрофой в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Блокировка грузового железнодорожного сообщения на Донбассе может привести к экономической катастрофе не только в самопровозглашенной Луганской Народной Республике, но и в Луганской области. Об этом заявил на брифинге так называемый представитель "оборонного ведомства ЛНР" Андрей Марочко, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Действия этих "горе-воинов" могут привести к экономической катастрофе не только в ЛНР, но и остальных районах Луганской области, на территории которой располагаются электростанции, работа которых зависит от поставок угля из республики", - заявил А.Марочко.
По его мнению, этот факт также в очередной раз подтверждает "неспособность киевского правительства контролировать националистические вооруженные формирования, которые воюют на Донбассе на стороне Украины".
Напомним, 25 января ветераны АТО начали блокаду железной дороги Луганск-Лисичанск-Попасная.
Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области.
Как сообщал УНН, грузовой поезд, который пытался протаранить блокпост с ветеранами АТО на железной дороге Луганск-Попасная, был остановлен активистами.