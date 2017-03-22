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У "ЛНР" стався конфлікт між "народною міліцією" і "казаками"

У "ЛНР" стався конфлікт між "народною міліцією" і "казаками"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У “ЛНР” відбувся конфлікт між керівництвом “народної міліції” і представниками отамана “Всевеликого війська Донського” (РФ). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.

“Зокрема, інцидент виник при спробі керівництва “міліції” вилучити медикаменти, завезені з території Росії для формування запасів (складів) для російських “казаків” з “казацької національної гвардії”, перекидання яких здійснюється на Донбас з території Ростовської області (РФ). Після відмови передати медикаменти представники керівництва “народної міліції ЛНР” погрожували розправу російським “казакам”. Останні доповіли про конфлікт отаману “Всевеликого війська Донського” Н.Козіцину, після чого передали слова Козіцин: “ви туди нічого не клали, не вам і брати”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, суд дозволив заочне розслідування щодо ватажка "казаків" М.Козіцина.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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