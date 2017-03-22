В "ЛНР" произошел конфликт между "народной милицией" и "казаками"

"В частности, инцидент возник при попытке руководства "милиции" исключить медикаменты, ввозимые с территории России для формирования запасов (складов) для российских "казаков" с "казацкой национальной гвардии", опрокидывание которых осуществляется на Донбасс с территории Ростовской области (РФ). После отказа передать медикаменты представители руководства "народной милиции ЛНР" угрожали расправой российским "казакам". Последние доложили о конфликте атаману "Всевеликого войска Донского" Н.Козицину, после чего передали слова Н.Козицына: "Вы туда ничего не клали, не вам и брать", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, суд разрешил заочное расследование главаря "казаков" Н.Козицина.