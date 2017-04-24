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У "ЛНР" розслідують вибух у районному військкоматі Луганська

У "ЛНР" розслідують вибух у районному військкоматі Луганська

Київ • УНН

 • 8682 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У неділю в Луганську підірвали Жовтневий районний військкомат, у “Міністерстві державної безпеки ЛНР” відпрацьовують версії підриву. Про це повідомив у Facebook народний депутат України, координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.

“У "Міністерстві державної безпеки "ЛНР" відпрацьовують дві версії — диверсія силами української диверсійно-розвідувальної групи і теракт силами українських патріотів зі знанням мінно-вибухової справи, які проживають в Луганську”, — йдеться в повідомленні.

За даними "Інформаційного спротиву", остання версія є основною.

“Ведуться масштабні перевірки місцевих жителів, які проходили службу в ЗСУ, включаючи тих, хто зараз проходить "військову службу" в рядах окупантів „2-го АК ЛНР“”, — додав він.

Він зазначив, що підрив 23 квітня в будівлі Жовтневого районного військкомату в Луганську викликав ажіотаж в середовищі керівництва “ЛНР”, який пригрозив “МДБ” і “МВС” серйозними кадровими наслідками.

Як повідомляв УНН, в "Інформаційному спротиві" розповіли хронологію подій після вибуху авто місії ОБСЄ.

Українські Національні Новини

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