В "ЛНР" расследуют взрыв в районном военкомате Луганска

“В “Министерстве государственной безопасности „ЛНР“ отрабатывают две версии — диверсия силами украинского диверсионно-разведывательной группы и теракт силами украинских патриотов со знанием минно-взрывному делу, проживающих в Луганске”, — говорится в сообщении.

По данным “Информационного сопротивления”, последняя версия является основной.

“Ведутся масштабные проверки местных жителей, которые проходили службу в ВСУ, включая тех, кто сейчас проходит „военную службу“ в рядах оккупантов „2-й АК ЛНР“”, — добавил он.

Он отметил, что подрыв 23 апреля в здании Октябрьского районного военкомата в Луганске вызвал ажиотаж в среде руководства “ЛНР”, которое пригрозило “МГБ” и “МВД” серьезными кадровыми последствиями.

Как сообщал УНН, в “Информационном сопротивлении” рассказали хронологию событий после взрыва авто миссии ОБСЕ.