В "ЛНР" расследуют взрыв в районном военкомате Луганска

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35494 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100808 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153075 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115095 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115734 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112103 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103991 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106979 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103490 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152755 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "ЛНР" расследуют взрыв в районном военкомате Луганска

В "ЛНР" расследуют взрыв в районном военкомате Луганска

Киев  •  УНН

 • 8679 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В воскресенье в Луганске взорвали Октябрьский районный военкомат, в "Министерстве государственной безопасности ЛНР" отрабатывают версии подрыва. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины, координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.

“В “Министерстве государственной безопасности „ЛНР“ отрабатывают две версии — диверсия силами украинского диверсионно-разведывательной группы и теракт силами украинских патриотов со знанием минно-взрывному делу, проживающих в Луганске”, — говорится в сообщении.

По данным “Информационного сопротивления”, последняя версия является основной.

“Ведутся масштабные проверки местных жителей, которые проходили службу в ВСУ, включая тех, кто сейчас проходит „военную службу“ в рядах оккупантов „2-й АК ЛНР“”, — добавил он.

Он отметил, что подрыв 23 апреля в здании Октябрьского районного военкомата в Луганске вызвал ажиотаж в среде руководства “ЛНР”, которое пригрозило “МГБ” и “МВД” серьезными кадровыми последствиями.

Как сообщал УНН, в “Информационном сопротивлении” рассказали хронологию событий после взрыва авто миссии ОБСЕ.

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