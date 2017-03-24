У Лівії обстріляли будівлю посольства України - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У лівійській столиці Тріполі невідомі обстріляли будівлю посольства України. Про це повідомив посол Микола Нагорний на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ось і до нашого посольства в Тріполі „подарунок“ залетів”, — написав він, опублікувавши фото наслідків обстрілу, на яких видно сліди від куль на стінах посольства.
Дипломат припустив, що це міг бути зенітний чи мінометний снаряд.
За його словами, постраждалих через обстріл посольства немає.