В Ливии обстреляли здание посольства Украины - посол

"Вот и в наше посольство в Триполи "подарок" залетел", - написал он, опубликовав фото последствий обстрела, на которых видны следы от пуль на стенах посольства.

Дипломат предположил, что это мог быть зенитный или минометный снаряд.

По его словам, пострадавших из-за обстрела посольства нет.