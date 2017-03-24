В Ливии обстреляли здание посольства Украины - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В ливийской столице Триполи неизвестные обстреляли здание посольства Украины. Об этом сообщил посол Николай Нагорный на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вот и в наше посольство в Триполи "подарок" залетел", - написал он, опубликовав фото последствий обстрела, на которых видны следы от пуль на стенах посольства.
Дипломат предположил, что это мог быть зенитный или минометный снаряд.
По его словам, пострадавших из-за обстрела посольства нет.