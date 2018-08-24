У Лівії напали на КПП: загинули правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сім співробітників сил безпеки загинули, ще двоє отримали поранення в четвер в результаті нападу бойовиків на КПП біля міста Злитен на заході Лівії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Джерело в місцевих силах безпеки заявило, що в четвер близько 08:00 за місцевим часом група бойовиків на машинах атакувала КПП на захід від Злітена, після перестрілки нападники втекли.
За його словами, в результаті нападу сім співробітників сил безпеки загинули, двоє отримали поранення. Джерело вважає, що за нападом стоїть екстремістське угрупування "Ісламська держава".
Злитен знаходиться в 160 км на схід від Тріполі. Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, у зв'язку зі складною ситуацією щодо безпеки на території Лівії, МЗС України в черговий раз настійно закликає співвітчизників утриматися від поїздок до Лівії, а тих, хто все ще знаходиться в цій країні, негайно покинути її територію.