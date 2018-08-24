В Ливии напали на КПП: погибли правоохранители

Источник в местных силах безопасности заявил, что в четверг около 08:00 по местному времени группа боевиков на машинах атаковала КПП к западу от Злитена, после перестрелки нападавшие бежали.



По его словам, в результате нападения семь сотрудников сил безопасности погибли, двое получили ранения. Источник полагает, что за нападением стоит экстремистская группировка "Исламское государство".



Злитен находится в 160 км к востоку от Триполи. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, в связи со сложной ситуацией в отношении безопасности на территории Ливии, МИД Украины в очередной раз настоятельно призывает соотечественников воздержаться от поездок в Ливию, а тех, кто все еще находится в этой стране, немедленно покинуть ее территорию.