У Литві розроблять "зразкове меню" для шкільних їдалень

Розробкою нового меню займається Міністерство охорони здоров'я країни спільно з Асоціацією шеф-кухарів і кондитерів Литви. Користуватися "зразковим меню" зможуть безкоштовно всі шкільні заклади країни.

Планується, що нове меню буде підготовлено до кінця цього року. Експерти харчування планують ще раз побувати в школах країни і подивитися, як організовано харчування дітей за новим порядком.

"Новий порядок харчування дітей, що набув чинності, - це перший крок на шляху більш якісного харчування. Крім того, зараз в деяких школах країни впроваджується принцип так званого "шведського столу", коли діти самі можуть вибрати бажане блюдо. Перевага такого харчування полягає в тому, що майже не залишається відходів, діти не вибирають дешеві страви і не економлять за рахунок овочів і фруктів. Вони стали самостійнішими, їм подобається самим вибирати страви", - заявив міністр охорони здоров'я Ауреліюс Вяріга.

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Наміри МОЗ підтримала міністр освіти і науки Юргіта Пятраускене.

"Ми всі хочемо, щоб наші діти харчувалися здоровою їжею. Діти щодня харчуються в школах, тому дуже важливо, щоб їжа була якісною, смачною і здоровою. Дуже багато звичок беруть початок з родини. І якщо вдома дитина бачить інший приклад і отримує інший досвід, то дуже важливо формувати в сім'ї принцип здорового способу життя і здорового харчування. Необхідно всім - і батькам, і вчителям, і політикам - зміцнювати цей принцип, діяти в єдиному ключі, роз'яснюючи і в ході виховного процесу в школі, що таке здорове харчування і здоровий спосіб життя, шляхи формування позитивних навичок", - сказала вона.

Як писав УНН, в Україні запропонували посилити тендерні вимоги до постачальників продуктів харчування в школи і дитячі сади. З такою ініціативою виступив депутат Сергій Тригубенко. За його словами, сьогодні безконтрольність у сфері дитячого харчування обумовлена, в тому числі, непрацюючою нормативно-правовою базою, яка неабияк застаріла і більше не гарантує безпеку продуктів в навчальних закладах.