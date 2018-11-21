В Литве разработают “образцовое меню” для школьных столовых

Разработкой нового меню занимается Минздрав страны совместно с Ассоциацией шефов-поваров и кондитеров Литвы. Пользоваться “образцовым меню” смогут бесплатно все школьные учреждения страны.

Планируется, что новое меню будет подготовлено до конца этого года. Эксперты питания планируют еще раз побывать в школах страны и посмотреть, как организовано питание детей по новому порядку.

“Вступивший недавно в силу новый порядок питания детей — это первый шаг на пути более качественного питания. Кроме того, сейчас в некоторых школах страны внедряется принцип так называемого "шведского стола", когда дети сами могут выбрать желаемое блюдо. Преимущество такого питания заключается в том, что почти не остается отходов, дети не выбирают дешевые блюда и не экономят за счет овощей и фруктов. Они стали самостоятельнее, им нравится самим выбирать блюда”, — заявил министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За последние четыре года количество отравлений украинских школьников выросло в 17 раз

Намерения Минздрава поддержала министр образования и науки Юргита Пятраускене.

“Мы все хотим, чтобы наши дети питались здоровой пищей. Дети ежедневно питаются в школах, поэтому очень важно, чтобы пища была качественной, вкусной и здоровой. Многое начинается в семье. И если дома ребенок видит иной пример и получает иной опыт, то очень важно формировать в семье принцип здорового образа жизни и здорового питания. Необходимо всем — и родителям, и учителям, и политикам — укреплять этот принцип, действовать в едином ключе, разъясняя и в ходе воспитательного процесса в школе, что такое здоровое питание и здоровый образ жизни, пути формирования положительных навыков”, — сказала она.

Как писал УНН, в Украине предложили ужесточить тендерные требования к поставщикам продуктов питания в школы и детские сады. С такой инициативой выступил депутат Сергей Тригубенко. По его словам, сегодня бесконтрольность в сфере детского питания обусловлена, в том числе, неработающей нормативно-правовой базой, которая изрядно устарела и более не гарантирует безопасность продуктов в учебных заведениях.