У Литві представлять "План Маршалла" для України

Повідомляється, що Литва вже ініціювала політичні дискусії на рівні держав-членів ЄС, а також планує продовжити переговори депутатів Сеймасу з депутатами Європейського Парламенту та парламентів країн-членів ЄС, європейськими політичними партіями, Європейською Комісією та іншими інституціями ЄС для опрацювання цього питання та передбачення відповідної фінансової підтримки для України у рамках нового бюджету ЄС на 2020-2027 рр.

Зазначається, що основною метою "Плану Маршалла для України" є надсилання потужного політичного сигналу на підтримку європейського шляху розвитку України.

Як повідомляв УНН, ЄС готовий надати Україні підтримку в рамках "Плану Маршалла" за певних умов.