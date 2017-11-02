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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61406 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129959 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107675 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110210 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108300 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101082 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105802 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102715 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
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В Литве представят "План Маршалла" для Украины

В Литве представят "План Маршалла" для Украины

Киев  •  УНН

 • 15581 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. 6 ноября 2017 года в Сеймасе Литовской Республики состоится презентация "Нового европейского плана для Украины" (т. н. "Плана Маршалла для Украины") для послов Канады, США, Японии и стран-членов ЕС. Об этом сообщила пресс-служба главы комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Анны Гопко со ссылкой на письмо посла Украины в Литовской Республике Владимира Яценковского, передает УНН.

Сообщается, что Литва уже инициировала политические дискуссии на уровне государств-членов ЕС, а также планирует продолжить переговоры депутатов Сеймасу с депутатами Европейского парламента и парламентов стран-членов ЕС, европейскими политическими партиями, Европейской Комиссией и другими институтами ЕС для проработки этого вопроса и предсказания соответствующей финансовой поддержки для Украины в рамках нового бюджета ЕС на 2020-2027 гг.

Отмечается, что основной целью "Плана Маршалла для Украины" является отправка мощного политического сигнала в поддержку европейского пути развития Украины.

Как сообщал УНН, ЕС готов предоставить Украине поддержку в рамках "Плана Маршалла" при определенных условиях.

 

 

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