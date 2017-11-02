В Литве представят "План Маршалла" для Украины

Сообщается, что Литва уже инициировала политические дискуссии на уровне государств-членов ЕС, а также планирует продолжить переговоры депутатов Сеймасу с депутатами Европейского парламента и парламентов стран-членов ЕС, европейскими политическими партиями, Европейской Комиссией и другими институтами ЕС для проработки этого вопроса и предсказания соответствующей финансовой поддержки для Украины в рамках нового бюджета ЕС на 2020-2027 гг.

Отмечается, что основной целью "Плана Маршалла для Украины" является отправка мощного политического сигнала в поддержку европейского пути развития Украины.

Как сообщал УНН, ЕС готов предоставить Украине поддержку в рамках "Плана Маршалла" при определенных условиях.