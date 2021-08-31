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У Литві на тлі пандемії з'явилася нова професія — інспектор COVID-паспортів

У Литві на тлі пандемії з'явилася нова професія — інспектор COVID-паспортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Литві шукають людей на посаду інспекторів COVID-паспортів, які працюватимуть у супермаркетах. Про це повідомляє УНН за даними Delfi.

Деталі

Литовська компанія Dussmann Service, яка надає послуги з прибирання, кейтерингу, охорони, адміністрування та технічного обслуговування будівель, почала пошук фахівців з перевірки COVID-паспортів. Згідно із оголошенням компанії, робота легка,  графік гнучкий, заробітна плата 700-1200 євро.

На такі посади планують найняти приблизно 80 чоловіків або жінок, які працюватимуть у супермаркетах.

Як довго працюватимуть інспектори паспортів і як довго протримається ця професія, залежатиме від тривалості пандемії, показників захворюванності та рішень уряду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Литві представили COVID-сертифікат, який почне діяти з 7 червня

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