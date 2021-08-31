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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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В Литве на фоне пандемии появилась новая профессия — инспектор COVID-паспортов

В Литве на фоне пандемии появилась новая профессия — инспектор COVID-паспортов

Киев  •  УНН

 • 16680 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Литве ищут людей на должность инспекторов COVID-паспортов, которые будут работать в супермаркетах. Об этом сообщает УНН по данным Delfi.

Детали

Литовская компания Dussmann Service, которая предоставляет услуги по уборке, кейтерингу, охраны, администрированию и техническому обслуживанию зданий, начала поиск специалистов по проверке COVID-паспортов. Согласно объявлению компании, работа легкая, график гибкий, заработная плата 700-1200 евро.

На такие должности планируют нанять около 80 мужчин или женщин, которые будут работать в супермаркетах.

Как долго будут работать инспекторы паспортов и как долго продержится эта профессия, будет зависеть от продолжительности пандемии, показателей заболеваемости и решений правительства.

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