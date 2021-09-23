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У літньому одязі в Антарктиці: українські полярники підтримали Кліматичний марш

Київ • УНН

 • 14569 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Полярники української антарктичної станції "Академік Вернадський" сфотографувалися у літньому одязі в Антарктиці на підтримку Кліматичного маршу, який відбудеться в Києві 26 вересня. Про це у Facebook повідомив Національний антарктичний науковий центр, інформує УНН.

Цитата

"Наші полярники, що працюють на станції "Академік Вернадський", чи не щодня спостерігають наслідки зміни клімату. Саме тому вони підтримали Кліматичний марш і закликали долучитися до нього усіх небайдужих. Для фото вони обрали літній одяг, щоб підкреслити аномальність тих процесів, що відбуваються в унікальних екосистемах Антарктики, і привернути увагу до цієї проблеми", — ідеться у повідомленні.

Додамо

За даними наукового центру, в Антарктиді вже зараз можна побачити наслідки зміни клімату. За останні 50 років середня температура на континенті зросла на + 3 С⁰ — це приблизно як різниця клімату між Україною та Скандинавією. Такі показники призводять до значних змін в екосистемах регіону: тануть льодовики, змінюється хімічний склад Південного океану, Антарктида "зеленіє", деякі види тварин заселяють нові території, не притаманні для них раніше.

Кліматичний марш — акція, яку проводять для того, щоб нагадати про одну з найбільших загроз для людства: зміну клімату та пов'язані з цим природні катаклізми.

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