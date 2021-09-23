В летней одежде в Антарктике: украинские полярники поддержали Климатический марш
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Полярники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" сфотографировались в летней одежде в Антарктике в поддержку Климатического марша, который состоится в Киеве 26 сентября. Об этом в Facebook сообщил Национальный антарктический научный центр, информирует УНН.
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"Наши полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", едва ли не каждый день наблюдают последствия изменения климата. Именно поэтому они поддержали Климатический марш и призвали присоединиться к нему всех неравнодушных. Для фото они выбрали летнюю одежду, чтобы подчеркнуть аномальность тех процессов, которые происходят в уникальных экосистемах Антарктики, и привлечь внимание к этой проблеме", — говорится в сообщении.
Добавим
По данным научного центра, в Антарктиде уже сейчас можно увидеть последствия изменения климата. За последние 50 лет средняя температура на континенте выросла на + 3 С⁰ — это примерно как разница климата между Украиной и Скандинавией. Такие показатели приводят к значительным изменениям в экосистемах региона: тают ледники, меняется химический состав Южного океана, Антарктида "зеленеет", некоторые виды животных заселяют новые территории, не присущие им ранее.
Климатический марш — акция, которую проводят для того, чтобы напомнить об одной из самых больших угроз для человечества: изменение климата и связанные с этим природные катаклизмы.
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