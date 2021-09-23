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В летней одежде в Антарктике: украинские полярники поддержали Климатический марш

Киев  •  УНН

 • 14564 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Полярники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" сфотографировались в летней одежде в Антарктике в поддержку Климатического марша, который состоится в Киеве 26 сентября. Об этом в Facebook сообщил Национальный антарктический научный центр, информирует УНН.

Цитата

"Наши полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", едва ли не каждый день наблюдают последствия изменения климата. Именно поэтому они поддержали Климатический марш и призвали присоединиться к нему всех неравнодушных. Для фото они выбрали летнюю одежду, чтобы подчеркнуть аномальность тех процессов, которые происходят в уникальных экосистемах Антарктики, и привлечь внимание к этой проблеме", — говорится в сообщении.

Добавим

По данным научного центра, в Антарктиде уже сейчас можно увидеть последствия изменения климата. За последние 50 лет средняя температура на континенте выросла на + 3 С⁰ — это примерно как разница климата между Украиной и Скандинавией. Такие показатели приводят к значительным изменениям в экосистемах региона: тают ледники, меняется химический состав Южного океана, Антарктида "зеленеет", некоторые виды животных заселяют новые территории, не присущие им ранее.

Климатический марш — акция, которую проводят для того, чтобы напомнить об одной из самых больших угроз для человечества: изменение климата и связанные с этим природные катаклизмы.

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