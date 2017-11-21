У літаку в аеропорту "Бориспіль" розбили ртутний термометр
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У салоні літака в аеропорту "Бориспіль" розбили ртутний градусник, рятувальники провели демеркуризацію. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
У понеділок 20 листопада о 22:38 від диспетчер міжнародного аеропорту “Бориспіль” повідомив рятувальників, що на борту одного з літаків, який щойно приземлився, розбили ртутний градусник.
"Фахівці ДСНС провели контрольні заміри, потім здійснили збір ртуті спеціальним обладнанням та обробку приблизно 10 кв.м салону літака розчином йодистого калію", - сказано у повідомленні.
Також були проведені ще одні контрольні заміри, які підтвердили відсутність парів шкідливих речовин на борту літака.
Як повідомляв УНН, у львівському аеропорту рятувальники збирали ртуть з розбитого термометра.