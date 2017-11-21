В самолете в аэропорту "Борисполь" разбили ртутный градусник
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В салоне самолета в аэропорту "Борисполь" разбили ртутный градусник, спасатели провели демеркуризацию. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
В понедельник 20 ноября в 22:38 от диспетчер международного аэропорта "Борисполь" сообщил спасателям, что на борту одного из самолетов, который только что приземлился, разбили ртутный градусник.
"Специалисты ГСЧС провели контрольные замеры, затем осуществили сбор ртути специальным оборудованием и обработку примерно 10 кв.м салона самолета раствором йодистого калия", - говорится в сообщении.
Также были проведены еще одни контрольные замеры, которые подтвердили отсутствие паров вредных веществ на борту самолета.
Как сообщал УНН, во львовском аэропорту спасатели собирали ртуть из разбитого термометра.