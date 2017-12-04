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У листопаді 25 суден незаконно зайшли до портів анексованого Криму

У листопаді 25 суден незаконно зайшли до портів анексованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Протягом листопада зафіксовано заходження 25 вантажних суден-порушників до портів окупованого Криму. Про це йдеться в повідомленні і прес-служби міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, передає УНН

"В період з 1 листопада по 1 грудня поточного року зафіксовано заходження 25 вантажних суден-порушників до портів окупованого Криму. Загалом цими суднами здійснено 92 заходи до портів Керчі, Севастополя та Феодосії. З них 21 судно під прапором Російської Федерації та 3 – під прапором Республіки Того, Сьєрра-Леоне та Палау", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у жовтні в Криму було зафіксовано 22 суден-порушників, з яких 19 суден під прапором Російської Федерації та 3 – під прапором Республіки Того.

Як повідомляв УНН, до резолюції з прав людини в анексованому Росією Криму приєдналися 40 країн як співавтори.

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