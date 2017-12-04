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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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06:00 • 99202 просмотра

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В ноябре 25 судов незаконно зашли к портам аннексированного Крыма

В ноябре 25 судов незаконно зашли к портам аннексированного Крыма

Киев  •  УНН

 • 13287 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В ноябре зафиксировано захода 25 грузовых судов-нарушителей к портам оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении и пресс-службы министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает УНН.

"В период с 1 ноября по 1 декабря текущего года зафиксировано захода 25 грузовых судов-нарушителей к портам оккупированного Крыма. В общем этими судами осуществлено 92 заходы в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 21 судно под флагом Российской Федерации и 3 - под флагом Республики Того, Сьерра-Леоне и Палау", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре в Крыму было зафиксировано 22 судов-нарушителей, из которых 19 судов под флагом Российской Федерации и 3 - под флагом Республики Того.

Как сообщал УНН, в резолюции по правам человека в аннексирована Россией Крыма присоединились 40 стран в качестве соавторов.

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