В ноябре 25 судов незаконно зашли к портам аннексированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В ноябре зафиксировано захода 25 грузовых судов-нарушителей к портам оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении и пресс-службы министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает УНН.
"В период с 1 ноября по 1 декабря текущего года зафиксировано захода 25 грузовых судов-нарушителей к портам оккупированного Крыма. В общем этими судами осуществлено 92 заходы в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 21 судно под флагом Российской Федерации и 3 - под флагом Республики Того, Сьерра-Леоне и Палау", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре в Крыму было зафиксировано 22 судов-нарушителей, из которых 19 судов под флагом Российской Федерации и 3 - под флагом Республики Того.
Как сообщал УНН, в резолюции по правам человека в аннексирована Россией Крыма присоединились 40 стран в качестве соавторов.