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У LISOD пацієнт потрапляє на прийом одразу до найбільш кваліфікованого спеціаліста

У LISOD пацієнт потрапляє на прийом одразу до найбільш кваліфікованого спеціаліста

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Унікальність багатопрофільної онкологічної клініки LISOD починається від самої ідеї створення такого закладу до імплементації в українські реалії стандартів ізраїльської онкології. Про це сьогодні під час прес-конференції розповіла головний лікар клініки ізраїльської онкології LISOD Алла Вінницька, передає кореспондент УНН.

За її словами, у клініці LISOD ізраїльські лікарі працюють на постійній основі.

“Унікальність LISOD починається від самої ідеї та її втілення, імплементації в українські реалії стандартів ізраїльської онкології. Тобто фактично копія ізраїльської лікарні розміщена в Україні. Але це не просто копія, я б сказала, що це "більш досконала модель", з принципами і підходами ізраїльських онкологів.

Окрім того, LISOD унікальний тим, що лише у нашій клініці ізраїльські лікарі, як іноземні спеціалісти, працюють на постійній основі. Це здійснюється не по телефону, а кожен день на прийомі є ізраїльські онкологи”, — зазначила вона.

А.Вінницька також розповіла про принцип “перевернутої піраміди”, запроваджений головою Ради директорів LISOD Едуардом Майбергом, в рамках якого відбувається робота з пацієнтами.

“Важливо також, що у свій час голова Ради директорів LISOD Едуард Майберг запропонував такий термін "перевернута піраміда".

Це означає, що коли у LISOD приходить пацієнт, то він відразу ж потрапляє на прийом до висококваліфікованого спеціаліста, який є найбільш кваліфікованим у цій сфері. Він не проходить весь цей ланцюжок з низу до верху і потім уже добирається до висококласного спеціаліста. Він починає з цього, і це дає відразу ж розуміння повної картини для пацієнта того, що йому потрібно. Це дає змогу зекономити час і кошти пацієнта та прискорити лікування”, — розповіла головлікар клініки.

Але тим не менше, наголосила А.Вінницька, рішення щодо лікування пацієнта приймає не лише лікар-онколог.

“Стосовно кожного пацієнта збирається міждисциплінарна конференція. Рішення конференції ґрунтується не на особистому досвіді лікаря, а виключно на міжнародних стандартах доказової медицини. Тобто лікування, яке надається у LISODі, — надається у будь-якій цивілізованій країні”, — пояснила фахівець.

Головлікар зауважила на тому, що клініка LISOD є багатопрофільною онкологічною лікарнею, що дозволяє впроваджувати певні внутрішні стандарти діагностики і лікування.

“Під одним дахом сконцентровані всі можливості діагностичних процедур, і ми застосовуємо всі види лікування, які є в онкології: це хірургія, променева терапія і хіміотерапія. Тобто це те, що диктують наші внутрішні стандарти. У нас стандарт, що з моменту приходу пацієнта в клініку до постановки йому діагнозу не повинно пройти більше 7 днів, з урахуванням всіх обстежень. Від моменту встановлення діагнозу до моменту лікування не більше одного-двох днів. Тому що по відношенню до онкологічного пацієнта це дуже важливо.

Окрім тих стандартних методів лікування, які ми пропонуємо нашим пацієнтам, ми розуміємо, що пацієнт, як би це не звучало дивно, має хворіти "гарно". Ми повинні надати максимальні умови, щоб він боровся з хворобою, а не з системою. На це направлені зусилля не тільки онкологів, а й реабілітологів, дієтологів, масажистів та інших спеціалістів від початку і до моменту виписки”, — додала А.Вінницька.

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