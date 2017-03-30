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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80060 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111806 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170120 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125156 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122127 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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В LISOD пациент попадает на прием сразу к наиболее квалифицированному специалисту

В LISOD пациент попадает на прием сразу к наиболее квалифицированному специалисту

Киев  •  УНН

 • 7384 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Уникальность многопрофильной онкологической клиники LISOD начинается от самой идеи создания такого учреждения к имплементации в украинских реалиях стандартов израильской онкологии. Об этом сегодня во время пресс-конференции рассказала главный врач клиники израильской онкологии LISOD Алла Винницкая, передает корреспондент УНН.

По ее словам, в клинике LISOD израильские врачи работают на постоянной основе.

"Уникальность LISOD начинается от самой идеи и ее воплощения, имплементации в украинских реалиях стандартов израильской онкологии. То есть фактически копия израильской больницы размещена в Украине. Но это не просто копия, я бы сказала, что это "более совершенная модель", с принципами и подходами израильских онкологов.

Кроме того, LISOD уникален тем, что только в нашей клинике израильские врачи, как иностранные специалисты, работают на постоянной основе. Это осуществляется не по телефону, а каждый день на приеме есть израильские онкологи", - отметила она.

А.Винницкая также рассказала о принципе "перевернутой пирамиды", введенном председателем Совета директоров LISOD Эдуардом Майбергом, в рамках которого происходит работа с пациентами.

"Важно также, что в свое время председатель Совета директоров LISOD Эдуард Майберг предложил такой термин "перевернутая пирамида".

Это означает, что когда в LISOD приходит пациент, то он сразу же попадает на прием к высококвалифицированному специалисту, который является наиболее квалифицированным в этой области. Он не проходит всю эту цепочку снизу вверх и затем уже добирается до высококлассного специалиста. Он начинает с этого, и это дает сразу же понимание полной картины для пациента того, что ему нужно. Это позволяет сэкономить время и средства пациента и ускорить лечение", - рассказала главврач клиники.

Но тем не менее, подчеркнула А.Винницкая, решение по лечению пациента принимает не только врач-онколог.

"По каждому пациенту собирается междисциплинарная конференция. Решение конференции основывается не на личном опыте врача, а исключительно на международных стандартах доказательной медицины. То есть лечение, которое предоставляется в LISODе, - предоставляется в любой цивилизованной стране", - пояснила специалист.

Главврач отметила, что клиника LISOD является многопрофильной онкологической больницей, это позволяет внедрять определенные внутренние стандарты диагностики и лечения.

"Под одной крышей сконцентрированы все возможности диагностических процедур, и мы применяем все виды лечения, которые есть в онкологии: это хирургия, лучевая терапия и химиотерапия. То есть это то, что диктуют наши внутренние стандарты. У нас стандарт, что с момента прихода пациента в клинику к постановке ему диагноза не должно пройти более 7 дней, с учетом всех обследований. От момента установления диагноза до момента лечения не более одного-двух дней. Потому что по отношению к онкологическому пациенту это очень важно.

Кроме стандартных методов лечения, которые мы предлагаем нашим пациентам, мы понимаем, что пациент, как бы это не звучало странно, должен болеть "хорошо". Мы должны предоставить максимальные условия, чтобы он боролся с болезнью, а не с системой. На это направлены усилия не только онкологов, но и реабилитологов, диетологов, массажистов и других специалистов от начала и до момента выписки", - добавила А.Винницкая.

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