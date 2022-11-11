У Лисичанську окупанти замість компенсації за житло дали людям в користування пункт тимчасового розміщення

Цитата

«У Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному склалася найскладніша ситуація із виконанням обіцянок окупаційної влади, наданих напередодні псевдореферендуму. Проблему навіть взяли під контроль у Луганську. Втім, у Лисичанську навіть після цього не знайшли грошей, які зникли раніше. Замість компенсації за житло людям надали в користування пункт тимчасового розміщення», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що його відкрили лише в середині листопада для 300 осіб. Де проживали ці люди останні пів року, де і як зимуватиме решта постраждалих лисичан, яких тисячі, поки ще невідомо. Як невідомо й майбутнє випускників шкіл так званої «лнр».

Окрім того, повідомляється, що російський єдиний державний іспит не буде введено на тимчасово окупованих територіях як обов’язковий найближчі п’ять років, що унеможливлює вступ абітурієнта до вищих навчальних закладів рф на загальних умовах.

Доповнення

У Луганській області із Сєвєродонецька російські окупанти вивозять награбоване майно, а лікарям Новопскова наказали шукати неблагонадійних серед пацієнтів.