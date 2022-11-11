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«В Лисичанске, Северодонецке и Рубежном сложилась самая сложная ситуация с выполнением обещаний оккупационных властей, предоставленных накануне псевдореферендума. Проблему даже взяли под контроль в Луганске. Впрочем, в Лисичанске даже после этого не нашли пропавших ранее денег. Вместо компенсации за жилье людям предоставили в пользование пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что его открыли только в середине ноября для 300 человек. Где проживали эти люди последние полгода, где и как будут зимовать остальные пострадавшие лисичане, которых тысячи, пока еще неизвестно. Как неизвестно и будущее выпускников школ так называемой «лнр».

Кроме того, сообщается, что российский единый государственный экзамен не будет введен на временно оккупированных территориях как обязательно’язычный ближайшие пять’пять лет, что делает невозможным поступление абитуриента в высшие учебные заведения РФ на общих условиях.

Дополнение

В Луганской области из Северодонецка российские оккупанты вывозят награбленное имущество, а врачам Новопскова приказали искать неблагонадежных среди пациентов.