Луганщина: окупанти посилюють фільтраційні заходи і мародерять

Деталі

"Окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі із Сєвєродонецька – забирають те, що залишилося. Мародерство відбувається під прикриттям представників так званих органів державної безпеки", - повідомили в ОВА.

У місті, як вказано, десятки тисяч квартир без господарів, які евакуювалися, чим і користуються окупанти.

"У деяких громадах Луганщини фільтраційні заходи лише посилюються. Зрадники шукають неблагонадійних вже навіть серед зрадників. Невеличкий Новопсков опинився під окупацією практично одразу. Утім, нещодавно в місцевій лікарні встановили відеокамери з можливістю запису аудіо, а співробітникам наказали вести невимушені бесіди з відвідувачами, щоб виявити неблагонадійних", - зауважили в ОВА.

Тим часом, за повідомленням, "у пологовий будинок завезли велику кількість поранених окупантів зі Сватівського напрямку, де ЗСУ просувається майже щодня".

"Окрім того, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського і Макіївки", - зазначили в ОВА.

Доповнення

Від ударів ворога протягом доби постраждали понад 30 населених пунктів.