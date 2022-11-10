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Луганская область: оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия и мародерят

Луганская область: оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия и мародерят

Киев • УНН

 • 274073 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Луганской области из Северодонецка российские оккупанты вывозят награбленное имущество, а врачам Новопскова приказали искать неблагонадежных среди пациентов, сообщили в Луганской ОВА в четверг, 10 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили из Северодонецка – забирают то, что осталось. Мародерство происходит под прикрытием представителей так называемых органов государственной безопасности", - сообщили в ОВА.

В городе, как указано, десятки тысяч квартир без эвакуированных хозяев, чем и пользуются оккупанты.

"В некоторых громадах Луганской области фильтрационные мероприятия только усиливаются. Предатели ищут неблагонадежных уже даже среди предателей. Небольшой Новопсков оказался под оккупацией практически сразу. Впрочем, недавно в местной больнице установили видеокамеры с возможностью записи аудио, а сотрудникам приказали беседовать с посетителями, чтобы выявить неблагонадежных", – отметили в ОВА.

Между тем, по сообщению, "в роддом завезли большое количество раненых оккупантов со Сватовского направления, где ВСУ продвигается почти каждый день".

"Кроме того, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Новоселовского и Макеевки", - отметили в ОВА.

Дополнение

От ударов врага в течение суток пострадали более 30 населённых пунктов.

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