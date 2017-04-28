У лісі під Києвом виникла пожежа

“Прямо зараз під Києвом по Дніпропетровському шосе горить ліс. Поблизу населеного пункту Нові Безрадичі в напрямку Обухова сильне задимлення. Видимість обмежена. На місці працює бригада ДСНС”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на нафтобазі у Вишневому, що неподалік столиці, стався спалах у результаті якого одна людина отримала поранення.