У лісі під Києвом виникла пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Під Києвом вздовж Дніпропетровського шосе у лісі виникла пожежа. Про це йдеться у повідомленні на Facebook dtp.kiev.ua, передає УНН.
“Прямо зараз під Києвом по Дніпропетровському шосе горить ліс. Поблизу населеного пункту Нові Безрадичі в напрямку Обухова сильне задимлення. Видимість обмежена. На місці працює бригада ДСНС”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, на нафтобазі у Вишневому, що неподалік столиці, стався спалах у результаті якого одна людина отримала поранення.