В лесу под Киевом возник пожар

"Прямо сейчас под Киевом по Днепропетровскому шоссе горит лес. Вблизи населенного пункта Новые Безрадичи в направлении Обухова сильное задымление. Видимость ограничена. На месте работает бригада ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на нефтебазе в Вишневом, что недалеко от столицы, произошло возгорание в результате которого один человек получил ранения.