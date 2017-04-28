В лесу под Киевом возник пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Под Киевом вдоль Днепропетровского шоссе в лесу возник пожар. Об этом говорится в сообщении на Facebook dtp.kiev.ua, передает УНН.
"Прямо сейчас под Киевом по Днепропетровскому шоссе горит лес. Вблизи населенного пункта Новые Безрадичи в направлении Обухова сильное задымление. Видимость ограничена. На месте работает бригада ГСЧС", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на нефтебазе в Вишневом, что недалеко от столицы, произошло возгорание в результате которого один человек получил ранения.