У липні в Україні зареєстрували рекордну кількість шлюбів: майже 27 тисяч

Деталі

Протягом липня цього року весіль було у 9 разів більше, ніж розлучень. Побралося 26 715 пар молодят. А кількість розірваних шлюбів за липень становила 2 865.

"Цьогорічний липневий бум одружень просто б’є рекорди", - констатували у Мін'юсті.

Загалом від початку 2021 року офіційно свої стосунки оформили 112 675 пар. Розірвали шлюб 16 018 пар. Тобто за 7 місяців 2021 року органи ДРАЦС України у 7 разів частіше реєстрували шлюби, ніж розлучення.

Нагадаємо

Цього року у День Святого Валентина в Україні одружилося 426 пар.

Минулого року протягом літа зареєстрували шлюб понад 50 тисяч пар. Лідером за кількістю одружень був Київ (6 594 шлюби).