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У липні в Україні зареєстрували рекордну кількість шлюбів: майже 27 тисяч

Київ • УНН

 • 30112 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Упродовж липня шлюб зареєстрували 26 715 пар. Про це повідомляє УНН за даними Міністерства юстиції України.

Деталі

Протягом липня цього року весіль було у 9 разів більше, ніж розлучень. Побралося 26 715 пар молодят. А кількість розірваних шлюбів за липень становила 2 865.

"Цьогорічний липневий бум одружень просто б’є рекорди", - констатували у Мін'юсті.

Загалом від початку 2021 року офіційно свої стосунки оформили 112 675 пар. Розірвали шлюб 16 018 пар. Тобто за 7 місяців 2021 року органи ДРАЦС України у 7 разів частіше реєстрували шлюби, ніж розлучення.

Нагадаємо

Цього року у День Святого Валентина в Україні одружилося 426 пар. 

Минулого року протягом літа зареєстрували шлюб понад 50 тисяч пар. Лідером за кількістю одружень був Київ (6 594 шлюби).

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