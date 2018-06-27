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У липні українців чекає найдовший "кривавий" Місяць в нинішньому столітті

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Уже через місяць, 27 липня, українці зможуть спостерігати надзвичайно довге місячне затемнення, під час якого Місяць отримає "кривавий" відтінок. Про це повідомляє видання УНН з EarthSky.

Астрономи очікують, що повне місячне затемнення триватиме 1 годину 43 хвилини, а часткове затемнення триватиме 3 години і 55 хвилин. Таким чином, воно повинно стати найтривалішим місячним затемненням в 21 столітті.

В Україні затемнення почнеться ввечері 27 липня, приблизно о 21:24 за київським часом, коли півтінь Землі торкнеться Місяця. У повну фазу затемнення увійде в 22:30 - в цей час Місяць стане повністю червоним. Свого апогею затемнення досягне о 23.22.

Крім українців затемнення зможуть побачити жителі Східної півкулі, в Південній Америці та Новій Зеландії його можна буде спостерігати лише частково, а Північна Америка взагалі пропустити "кривавий" Місяць.

Як повідомляв УНН, Україна накриють магнітні бурі 28 і 29 червня.

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