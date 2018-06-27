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В июле украинцев ждет самая длинная "кровавая" Луна в нынешнем столетии

В июле украинцев ждет самая длинная "кровавая" Луна в нынешнем столетии

Киев  •  УНН

 • 12630 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Уже через месяц, 27 июля, украинцы смогут наблюдать необычайно долгое лунное затмение, во время которого Луна приобретет "кровавый" оттенок. Об этом сообщает издание УНН со EarthSky.

Астрономы ожидают, что полное лунное затмение продлится 1 час 43 минуты, а частичное затмение будет продолжаться 3 часа и 55 минут. Таким образом, оно должно стать самым продолжительным лунным затмением в 21 веке.

В Украине затмение начнется вечером 27 июля, примерно в 21:24 по киевскому времени, когда полутень Земли коснется Луны. В полную фазу затмение войдет в 22:30 - в это время Луна станет полностью красной. Своего апогея затмение достигнет в 23:22.

Кроме украинцев затмение смогут увидеть жители Восточного полушария, в Южной Америке и Новой Зеландии его можно будет наблюдать лишь частично, а Северная Америка вообще пропустить "кровавую" Луну.

Как сообщал УНН, Украину накроют магнитные бури 28 и 29 июня.

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