У липні українці взяли на 3% більше кредитів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У липні портфель гривневих кредитів населенню зріс на 3,1% до 121,3 млрд грн. Про це свідчать дані “Грошово-кредитної статистики” НБУ за липень 2018 року, передає УНН.
“Банки продовжували активно кредитувати населення, насамперед на споживчі потреби — за місяць портфель гривневих кредитів населенню зріс на 3,1% до 121,3 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.
Портфель кредитів корпоративному сектору за цей період збільшився на 1,8% до близько 859,5 млрд грн, з них портфель гривневих кредитів зріс на 1,1% до 471,4 млрд грн, а валютних — на 0,5% до 14,5 млрд доларів.
“Зростання попиту на кредити як з боку корпоративного сектору, так і населення відповідає очікуванням банків. Зростання попиту населення на кредити банки пов’язують із зниженням кредитних ставок, покращенням споживчих настроїв та скороченням заощаджень домогосподарств. Головними чинниками попиту на кредити з боку бізнесу банки вважають потреби в оборотному капіталі та інвестиціях”, — зауважили в НБУ.
Загалом, кредитний портфель банків у гривні в липні зріс на 1,5% до 593,7 млрд грн.
Нагадаємо, у ІІ кварталі українці активно брали споживчі кредити в банках.