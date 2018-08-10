В июле украинцы взяли на 3% больше кредитов

“Банки продолжали активно кредитовать население, прежде всего на потребительские нужды — за месяц портфель гривневых кредитов населению вырос на 3,1% до 121,3 млрд грн”, — говорится в сообщении.

Портфель кредитов корпоративному сектору за этот период увеличился на 1,8% до около 859,5 млрд грн, из них портфель гривневых кредитов вырос на 1,1% до 471,4 млрд грн, а валютных — на 0,5% до 14 5 млрд долларов.

“Рост спроса на кредиты как со стороны корпоративного сектора, так и населения соответствует ожиданиям банков. Рост спроса населения на кредиты банки связывают со снижением кредитных ставок, улучшением потребительских настроений и сокращением сбережений домохозяйств. Главными факторами спроса на кредиты со стороны бизнеса банки считают потребности в оборотном капитале и инвестициях ”, - отметили в НБУ.

В целом, кредитный портфель банков в гривне в июле вырос на 1,5% до 593,7 млрд грн.

Напомним, во II квартале украинцы активно брали потребительские кредиты в банках.