У липні буде розширено перелік ліків програми “Доступні ліки” — В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Перелік ліків, які можна буде придбати за програмою “Доступні ліки”, буде розширено у липні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Ми тримаємо руку на пульсі, аналізуємо та вносимо необхідні корективи. Нещодавно ми прийняли рішення про збільшення фінансування програми на 250 млн гривень, а вже в липні ми розширимо перелік ліків, які доступні за програмою”, — зазначив В.Гройсман.
Крім того, Прем’єр-міністр зазначив, що за два місяці, протягом яких функціонує програма, близько 1 млн українців скористалися можливістю отримати необхідні ліки та понад 5 тисяч аптек по всій Україні беруть участь у програмі.
Нагадаємо, з квітня мала запрацювати програма відшкодування вартості ліків.