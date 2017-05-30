В июле будет расширен перечень лекарств программы "Доступные лекарства" - В.Гройсман

"Мы держим руку на пульсе, анализируем и вносим необходимые коррективы. Недавно мы приняли решение об увеличении финансирования программы на 250 млн гривен, а уже в июле мы расширим перечень лекарств, которые доступны по программе", - отметил В.Гройсман.

Кроме того, Премьер-министр отметил, что за два месяца, в течение которых функционирует программа, около 1 млн украинцев воспользовались возможностью получить необходимые лекарства и более 5000 аптек по всей Украине участвуют в программе.

Напомним, с апреля должна была заработать программа возмещения стоимости лекарств.