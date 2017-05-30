В июле будет расширен перечень лекарств программы "Доступные лекарства" - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Перечень лекарств, которые можно будет приобрести по программе "Доступные лекарства", будет расширен в июле. Об этом на своей странице в Facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Мы держим руку на пульсе, анализируем и вносим необходимые коррективы. Недавно мы приняли решение об увеличении финансирования программы на 250 млн гривен, а уже в июле мы расширим перечень лекарств, которые доступны по программе", - отметил В.Гройсман.
Кроме того, Премьер-министр отметил, что за два месяца, в течение которых функционирует программа, около 1 млн украинцев воспользовались возможностью получить необходимые лекарства и более 5000 аптек по всей Украине участвуют в программе.
Напомним, с апреля должна была заработать программа возмещения стоимости лекарств.