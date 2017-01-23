У лікарнях залишаються ще четверо дітей, які отруїлись у гімназії на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 січня. УНН. Ще четверо дітей, які отруїлись у Житомирській гімназії № 23, перебувають у лікарнях Житомира. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник Житомирського міського голови Матвій Хрєнов.
Станом на вчорашній день у лікранях перебувало 11 дітей, станом на вчорашній вечір, шість із них були виписані. Ще одну дитину виписали сьогодні вранці. Четверо дітей знаходяться у міській дитячій лікарні, а також обласній лікарні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Житомирі 13 дітей опинились в лікарні із харчовим отруєнням.