У лікарнях залишаються ще четверо дітей, які отруїлись у гімназії на Житомирщині

Станом на вчорашній день у лікранях перебувало 11 дітей, станом на вчорашній вечір, шість із них були виписані. Ще одну дитину виписали сьогодні вранці. Четверо дітей знаходяться у міській дитячій лікарні, а також обласній лікарні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Житомирі 13 дітей опинились в лікарні із харчовим отруєнням.