В больницах остаются еще четверо детей, которые отравились в гимназии в Житомирской области
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 января. УНН. Еще четверо детей, которые отравились в Житомирской гимназии № 23 находятся в больницах Житомира. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов.
По состоянию на вчерашний день в больницах находилось 11 детей, по состоянию на вчерашний вечер, шесть из них были выписаны. Еще одного ребенка выписали сегодня утром. Четверо детей находятся в городской детской больнице, а также областной больнице.
Напомним, как сообщал УНН, в Житомире 13 детей оказались в больнице с пищевым отравлением.