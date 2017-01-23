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В больницах остаются еще четверо детей, которые отравились в гимназии в Житомирской области

В больницах остаются еще четверо детей, которые отравились в гимназии в Житомирской области

Киев • УНН

 • 6265 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 января. УНН. Еще четверо детей, которые отравились в Житомирской гимназии № 23 находятся в больницах Житомира. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов.

По состоянию на вчерашний день в больницах находилось 11 детей, по состоянию на вчерашний вечер, шесть из них были выписаны. Еще одного ребенка выписали сегодня утром. Четверо детей находятся в городской детской больнице, а также областной больнице.

Напомним, как сообщал УНН, в Житомире 13 детей оказались в больнице с пищевым отравлением.

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