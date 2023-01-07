У лікарнях окупованої Луганщини все частіше відмовляють хворим у важкому стані - ОВА

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"У лікарнях окупованої Луганщини все частіше відмовляють хворим у важкому стані, “швидка допомога” виїжджає тільки на виклики військових рф, до москви доправлено на “лікування” 300 дітей з Луганщини та Донеччини. Це офіційні дані від керівництва цього міста. Важко уявити, скільки дітей з нашого регіону під приводом госпіталізації депортовано в інші населені пункти рф", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що виїзні бригади російських медиків восени проводили медогляди юнаків та дівчат майже в кожному місті окупованої Луганщини. Подекуди навіть вчителі в школах збирали з дітей гроші за можливість бути обстеженим. 300 із них відправлено до московських стаціонарів. Нібито, при виявленні “серйозних травм” першу допомогу їм надали ті самі медпрацівники, які діяли на виїзді. А потім пацієнтів за допомоги спецтранспорту чи санітарної авіації доставили до москви, де вони продовжили проходити лікування та реабілітацію. До приходу окупантів діти та батьки навіть не здогадувалися про свій тяжкий стан.

Тим, у кого справді тяжкий стан — відмовляють у госпіталізації. Районні та міські лікарні окупованої Луганщини приймають цивільних пацієнтів переважно амбулаторно, госпіталізувати можливості практично немає через велику кількість поранених військових з рф. Якщо є кошти — важкохворих пропонують вивезти. А в Біловодську відмовляється виїжджати навіть “швидка допомога”.

"Під час виклику диспетчер запитує військовий ви, чи ні і визначає — чи потрібна вам невідкладна допомога. Немає погонів — немає й виклику", - пише ОВА та додає, що навіть під час оголошеного росіянами так званого “різдвяного перемир’я” самі ж росіяни пішли в атаку в районах Стельмахівки, Макіївки, Діброви і Білогорівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни обстріляли Стельмахівку, Макіївку, Площанку і Діброву.

Нагадаємо

В неврологічному відділенні Луганської обласної клінічної лікарні російські окупанти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії “вагнер”.