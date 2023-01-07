В больницах оккупированной Луганщины все чаще отказывают больным в тяжелом состоянии - ОВА

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"В больницах оккупированной Луганщины все чаще отказывают больным в тяжелом состоянии, “скорая помощь” выезжает только на вызовы военных рф, в москву доставлено на “лечение” 300 детей с Луганщины и Донетчины. Это официальные данные от руководства этого города. Трудно представить, сколько детей из нашего региона под предлогом госпитализации депортировано в другие населенные пункты рф", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что выездные бригады российских медиков осенью проводили медосмотры юношей и девушек почти в каждом городе оккупированной Луганщины. Кое-где даже учителя в школах собирали с детей деньги за возможность быть обследованным. 300 из них отправлены в московские стационары. Якобы, при обнаружении “серьезных травм” первую помощь им оказали те же медработники, которые действовали на выезде. А затем пациентов при помощи спецтранспорта или санитарной авиации доставили в москву, где они продолжили проходить лечение и реабилитацию. До прихода оккупантов дети и родители даже не догадывались о своем тяжелом состоянии.

Тем, у кого действительно тяжелое состояние — отказывают в госпитализации. Районные и городские больницы оккупированной Луганщины принимают гражданских пациентов преимущественно амбулаторно, госпитализировать возможности практически нет из-за большого количества раненых военных из рф. Если есть средства — тяжелобольных предлагают вывезти. А в Беловодске отказывается выезжать даже “скорая помощь”.

"При вызове диспетчер спрашивает военный вы, или нет и определяет — нужна ли вам неотложная помощь. Нет погонов — нет и вызова", - пишет ОВА и добавляет, что даже во время объявленного россиянами так называемого “рождественского перемирия” сами же россияне пошли в атаку в районах Стельмаховки, Макеевки, Дибровы и Белогоровки.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне обстреляли Стельмаховку, Макеевку, Площанку и Диброву.

Напомним

В неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы российские оккупанты лечат более 100 наемников частной военной компании “вагнер”.