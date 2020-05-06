У лікарнях Києва з COVID-19 перебуває 205 осіб: 35 у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У столичних лікарнях на сьогодні перебуває 205 хворих на коронавірусну хворобу, з яких 35 - у тяжкому стані. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні в лікарнях столиці від коронавірусу лікується 205 людей, в тому числі п’ятеро дітей. 35 пацієнтів — у важкому стані, три підключені до апаратів ШВЛ. Також в стаціонарах перебуває 67 киян з підозрою на коронавірус. Серед них вісім дітей”, — сказав міський голова.
З його слів, водночас, одужало від хвороби у Києві вже 99 осіб, з яких 8 — за минулу добу.
Нагадаємо, у Києві COVID-19 підтвердили у 1652 осіб, за добу коронавірус виявили у двох дошкільнят.