В больницах Киева с COVID-19 находится 205 человек: 35 в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В столичных больницах на сегодняшний день находится 205 больных коронавирусной болезнью, из которых 35 - в тяжелом состоянии. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечится 205 человек, в том числе пятеро детей. 35 пациентов - в тяжелом состоянии, три подключены к аппаратам ИВЛ. Также в стационарах находится 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них восемь детей", - сказал городской голова.
По его словам, в то же время выздоровели от болезни в Киеве уже 99 человек, из которых 8 - за прошедшие сутки.
Напомним, в Киеве COVID-19 подтвердили у 1652 человек, за сутки коронавирус обнаружили у двух дошкольников.