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У лікарні досі залишаються 11 дітей, які отруїлись у житомирській гімназії

У лікарні досі залишаються 11 дітей, які отруїлись у житомирській гімназії

Київ • УНН

 • 10643 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 22 січня. УНН. На лікарняних ліжках досі залишаються ще 11 дітей, які отруїлись у житомирський гуманітарній гімназії №23. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник мера Житомира Матвій Хрєнов, передає УНН.

“Оперативна інформація станом на 9:00. В міській дитячій лікарні знаходиться 11 дітей. Вночі поступив учень 9 класу. Стан всіх дітей з позитивною динамікою. В гімназії вчора були проведені всі необхідні дезінфікуючі заходи, взяті проби та мазки. Сьогодні буде проводитись генеральне прибирання”, — написав чиновник.

Нагадаємо, тринадцять дітей опинились 21 січня на лікарняних ліжках із діагнозом “харчове отруєння” у Житомирі. Через це гуманітарну гімназію № 23, де масово отруїлись учні, закрили на один день. За фактом події було відкрите кримінальне провадження.

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