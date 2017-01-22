У лікарні досі залишаються 11 дітей, які отруїлись у житомирській гімназії

“Оперативна інформація станом на 9:00. В міській дитячій лікарні знаходиться 11 дітей. Вночі поступив учень 9 класу. Стан всіх дітей з позитивною динамікою. В гімназії вчора були проведені всі необхідні дезінфікуючі заходи, взяті проби та мазки. Сьогодні буде проводитись генеральне прибирання”, — написав чиновник.

Нагадаємо, тринадцять дітей опинились 21 січня на лікарняних ліжках із діагнозом “харчове отруєння” у Житомирі. Через це гуманітарну гімназію № 23, де масово отруїлись учні, закрили на один день. За фактом події було відкрите кримінальне провадження.